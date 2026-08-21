Du bâti ancien au confort d’aujourd’hui : retour d’expérience sur un projet d’auto-réhabilitation, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Du bâti ancien au confort d’aujourd’hui : retour d’expérience sur un projet d’auto-réhabilitation Samedi 17 octobre, 15h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Un habitant saint-andréen vous accueille pour échanger sur le déroulé de son chantier, sur les problématiques rencontrées (et résolues !) et sur les techniques et matériaux utilisés.

Tout public / gratuit / RDV devant le siège de la CCAPV

Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un habitant saint-andréen vous accueille pour échanger sur le déroulé de son chantier, sur les problématiques rencontrées (et résolues !) et sur les techniques et matériaux utilisés.

©Mathieu Simoulin