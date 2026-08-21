Les coulisses du siège de la CCAPV, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Les coulisses du siège de la CCAPV Samedi 17 octobre, 10h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Limité à 10 pers, 4 créneaux de visites ouverts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du nouveau bâtiment de la CCAPV pour comprendre son architecture innovante et les matériaux utilisés.

RDV devant le bâtiment du siège

Tout public / gratuit / visite en petit groupe (10 pers./groupe) / durée de la visite 30 min / renseignements : 06 73 79 23 72

Réservation en ligne sur : https://boutique.verdontourisme.com/visite/le-patrimoine-de-st-andre-les-alpes-barreme-avec-un-guide/journees-nationales-de-larchitecture

Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.verdontourisme.com/visite/le-patrimoine-de-st-andre-les-alpes-barreme-avec-un-guide/journees-nationales-de-larchitecture »}] [{« link »: « https://boutique.verdontourisme.com/visite/le-patrimoine-de-st-andre-les-alpes-barreme-avec-un-guide/journees-nationales-de-larchitecture »}]

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©CCAPV