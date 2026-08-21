Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes
samedi 17 octobre 2026 · Siège CCAPV Saint André les Alpes · Saint-André-les-Alpes
Informations pratiques
Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH Samedi 17 octobre, 09h30 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Rénovation énergétique, adaptation à la perte d’autonomie ou remise en état d’un bien vacant : découvrez le dispositif de la CCAPV pour vous accompagner pas à pas dans votre projet (conseil, faisabilité et montage des dossiers de subventions).
Tout public / gratuit / RDV au stand OPAH sur le marché du village
Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
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©CCAPV
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