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Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

samedi 17 octobre 2026 · Siège CCAPV Saint André les Alpes · Saint-André-les-Alpes

Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Siège CCAPV Saint André les Alpes
Adresse
Saint André les Alpes
Ville
04170 Saint-André-les-Alpes
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH Samedi 17 octobre, 09h30 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

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Tout public / gratuit / RDV au stand OPAH sur le marché du village

Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
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©CCAPV

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