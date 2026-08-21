Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Rénovez, isolez, adaptez, Vous êtes aidés ! Les conseils de l’OPAH Samedi 17 octobre, 09h30 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00

Rénovation énergétique, adaptation à la perte d’autonomie ou remise en état d’un bien vacant : découvrez le dispositif de la CCAPV pour vous accompagner pas à pas dans votre projet (conseil, faisabilité et montage des dossiers de subventions).

Tout public / gratuit / RDV au stand OPAH sur le marché du village

Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rénovation énergétique, adaptation à la perte d’autonomie ou remise en état d’un bien vacant : découvrez le dispositif de la CCAPV pour vous accompagner pas à pas dans votre projet (conseil, et des …

©CCAPV