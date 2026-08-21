“Façades ” du territoire de la CCAPV : quand réhabilitation rime avec valorisation, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes
samedi 17 octobre 2026 · Siège CCAPV Saint André les Alpes · Saint-André-les-Alpes
Informations pratiques
“Façades ” du territoire de la CCAPV : quand réhabilitation rime avec valorisation Samedi 17 octobre, 10h00, 14h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00
Regards croisés sur l’architecture, le patrimoine et les couleurs.
RDV dans le hall de la CCAPV
Tout public / gratuit renseignements : 06 73 79 23 72
Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Regards croisés sur l’architecture, le patrimoine et les couleurs.
©CCAPV
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