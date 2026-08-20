Du Chamonix Palace au musée du Mont-Blanc, Musée du Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Du Chamonix Palace au musée du Mont-Blanc Samedi 17 octobre, 14h30 Musée du Mont-Blanc Haute-Savoie

Réservation obligatoire avant 18h la veille. Dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

D’hier à aujourd’hui, remontez le fil de l’histoire de l’ancien Chamonix Palace devenu musée Alpin jusqu’à sa rénovation en musée du Mont-Blanc en compagnie de l’architecte Guillaume Girod et de la médiatrice culturelle Aline Da Costa.

Musée du Mont-Blanc avenue michel croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +330450552946 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0450552946 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-montblanc@ccvcmb.fr »}] Le musée du Mont-Blanc conserve une collection de près de 18 000 pièces qui couvre la période allant de la fin du 18e siècle au début du 21e siècle évoquant l’histoire du territoire de la vallée de Chamonix et ses évolutions.

L’exposition permanente propose trois thématiques principales :

• Adaptations : histoire du territoire du Mont-Blanc

• Exploits : l’alpinisme sur le territoire du Mont-Blanc

• Paysages : regards d’artistes sur le territoire du Mont Blanc

Une exposition temporaire complète le parcours et un espace est dédié aux activités pédagogiques.

D’hier à aujourd’hui, remontez le fil de l’histoire de l’ancien Chamonix Palace devenu musée Alpin jusqu’à sa rénovation en musée du Mont-Blanc en compagnie de l’architecte Guillaume Girod et de la…

©Musée du Mont-Blanc