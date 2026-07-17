Du champ aux papilles Visite de La Cabane à pain Val-du-Layon
jeudi 24 septembre 2026 · Val-du-Layon
Informations pratiques
Val-du-Layon
Du champ aux papilles Visite de La Cabane à pain
La Chauvetterie Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Du champ aux papilles visites de fermes
Production de variétés anciennes de céréales, transformation en pains cuit au feu de bois, pâtes et viennoiseries
• Visite et dégustation des produits de la ferme
Derrière chaque saveur, chaque produit, chaque histoire des femmes et des hommes passionnés à rencontrer.
Programme et inscription sur www.loire-layon-aubance.fr .
La Chauvetterie Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
From the Field to Your Palate: Farm Tours
L’événement Du champ aux papilles Visite de La Cabane à pain Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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