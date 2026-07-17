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AGENDA · Val-du-Layon

Du champ aux papilles Visite de La Cabane à pain Val-du-Layon

jeudi 24 septembre 2026 · Val-du-Layon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
La Chauvetterie
Ville
49190 Val-du-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Val-du-Layon

Du champ aux papilles Visite de La Cabane à pain

La Chauvetterie Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Du champ aux papilles visites de fermes
Production de variétés anciennes de céréales, transformation en pains cuit au feu de bois, pâtes et viennoiseries
• Visite et dégustation des produits de la ferme

Derrière chaque saveur, chaque produit, chaque histoire des femmes et des hommes passionnés à rencontrer.

Programme et inscription sur www.loire-layon-aubance.fr   .

La Chauvetterie Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

From the Field to Your Palate: Farm Tours

L’événement Du champ aux papilles Visite de La Cabane à pain Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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