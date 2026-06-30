DU CHARBON DANS LES VEINES BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan
mercredi 3 février 2027 · Palais des Congrès · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DU CHARBON DANS LES VEINES BOITACLOUS
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 39 – 39 – 49
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:29:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Au Palais des Congrès, une magnifique ode à l’humanité
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
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English :
At the Palais des Congr%E8s, a magnificent ode to humanity
L’événement DU CHARBON DANS LES VEINES BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME
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