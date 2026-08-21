Du côté de Leipzig, Église de Puyricard, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Du côté de Leipzig Vendredi 18 septembre, 20h00 Église de Puyricard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Un voyage musical et temporel…

Grande ville commerçante, Leipzig vient de découvrir le café. Pour déguster la nouvelle boisson à la mode tout en discutant politique, philosophie et arts, on se rend dans des cafés tel l’établissement de Monsieur Zimmermann. Chaque vendredi après-midi, c’est là qu’entre chocolat, viennoiseries et café, Telemann et Bach présentaient pour la première fois des œuvres qui nous émerveillent encore trois siècles plus tard.

Le temps d’un concert, clavecin, flûte, violon et viole de gambe improvisent et concertent avec virtuosité pour vous transporter dans le fameux établissement de Monsieur Zimmermann.

Église de Puyricard Avenue de la Touloubre, 13540 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13540 Puyricard Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un voyage musical et temporel…

©Auxie Boivin