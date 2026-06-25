Du côté des bébés 48 rue Saint-Michel Épinal
Du côté des bébés 48 rue Saint-Michel Épinal mercredi 16 septembre 2026.
Épinal
Du côté des bébés
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 09:30:00
fin : 2026-09-16 10:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Accompagnés d’un(e) adulte, les tout-petits découvrent leurs premiers livres, comptines, jeux de doigts, marionnettes et Kamishibaïs.
Tout-petits jusqu’à 2 ans et leur(s) accompagnant(s)
Salle du conte • Sur inscriptionTout public
0 .
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Accompanied by an adult, toddlers discover their first books, nursery rhymes, finger plays, puppets, and Kamishiba.
Toddlers up to age 2 and their accompanying adults
Storytime Room — Registration required
L’événement Du côté des bébés Épinal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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