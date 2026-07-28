Du courage à l’honneur. Histoire des décorations militaires françaises à travers les collection du Service historique de la Défense Châtellerault
mercredi 7 octobre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Du courage à l’honneur. Histoire des décorations militaires françaises à travers les collection du Service historique de la Défense
211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07 19:30:00
Date(s) :
2026-10-07
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211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 01 22
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English : Du courage à l’honneur. Histoire des décorations militaires françaises à travers les collection du Service historique de la Défense
L’événement Du courage à l’honneur. Histoire des décorations militaires françaises à travers les collection du Service historique de la Défense Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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