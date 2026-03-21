Dans le cadre du festival Kiosques en fête 2026, le trio « Brewed Funk club » jouera dans le magnifique cadre du square Gardette, le samedi 5 septembre à 17h.

Des compos groovy et des reprises (Meters, Jeff Beck, Jimmy Smith, Billy Cobham …)

Du Groove, du funk et du jazz en plein air pour poursuivre l’été.

Le samedi 05 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T17:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris



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