Du jardin au musée Musée d’arts de Nantes Nantes
Du jardin au musée Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 6 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 15:00 – 15:45
Gratuit : oui Réservation le jour même au point d’information mobile du Jardin des plantes. Adulte
A travers une promenade au départ du jardin des plantes (près du grand bassin), remontez le temps pour découvrir l’histoire de la création du musée dans ce quartier de Richebourg du 18e siècle et son architecture. Laissez-vous surprendre par les œuvres de la collection visibles depuis l’espace public – sur le Parvis, et dans les vitrines rue Gambetta et Georges Clemenceau – avant d’en apprendre plus sur les sculptures qui vous accueillent dans le hall.Durée : 45 minutes
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Café asso : Culture et accessibilité, APF France handicap – Délégation, Nantes 23 juin 2026
- Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes, Nantes 23 juin 2026
- Festival CinéPride 2026, Cinéma Katorza, Nantes 23 juin 2026
- Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux), RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes, Nantes 23 juin 2026
- Musique à l’Ecole | Ecole Alain Fournier, Conservatoire de Nantes, Nantes 23 juin 2026