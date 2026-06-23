Du jardin au musée Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 15:00 – 15:45

Gratuit : oui Réservation le jour même au point d’information mobile du Jardin des plantes. Adulte

A travers une promenade au départ du jardin des plantes (près du grand bassin), remontez le temps pour découvrir l’histoire de la création du musée dans ce quartier de Richebourg du 18e siècle et son architecture. Laissez-vous surprendre par les œuvres de la collection visibles depuis l’espace public – sur le Parvis, et dans les vitrines rue Gambetta et Georges Clemenceau – avant d’en apprendre plus sur les sculptures qui vous accueillent dans le hall.Durée : 45 minutes

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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