Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De l’extraction des matières premières jusqu’aux détails de sa décoration, de nombreux métiers interviennent dans la fabrication d’une pièce en porcelaine. Venez les découvrir afin que les savoir-faire de la porcelaine n’aient plus de secret pour vous !

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Venez découvrir les métiers de la porcelaine, et ses savoir-faire n’auront plus de secret pour vous !

© GrandPalaisRmn, Martine Beck-Coppola