Du Mandapa jusqu’au Toit du Monde Théâtre Mandapa Paris

Au son des instruments traditionnels tibétains, vous franchissez des cols à 5.000 mètres d’altitude, vous découvrez en chanson faune et flore, avec les danses, vous rencontrez l’étonnante culture du Tibet.

Tenzin Gönpo est né au sud du Tibet central. Artiste précoce, l’enfant exilé a été pendant plus de 20 ans artiste confirmé puis professeur au sein du « Tibetan Institute of Performing Arts » à Dharamsala en Inde du Nord

Maître d’une tradition ancestrale, il est capable d’intégrer d’autres cultures afin de travailler avec des artistes dont les plus contemporains sont la danseuse et chorégraphe Carolyn Carlson, le poète écrivain André Velter, le cavalier metteur en scène Bartabas.

Ses prestations scéniques accompagnées à la lecture par Caroline nous emmènent de façon magistrale au cœur de l’étonnante culture de son merveilleux pays.

Tenzin Gönpo réduit l’art scénique à son plus simple élément pour nous en faire savourer toute l’authenticité, c’est une invitation au voyage initiatique qui nous est offerte

Caroline Roy adapte en poésie les chansons, contes et extraits d’opéra afin d’accompagner à la lecture les spectacles traditionnels de Tenzin.

Du Mandapa jusqu’au Toit du Monde est un voyage enchanté qui vous emmène visiter en histoires, musique, chants et danses toutes les régions du plus haut plateau du monde.

Le samedi 11 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T20:30:00+02:00_2026-04-11T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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