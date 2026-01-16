Du miel et des abeilles Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Du miel et des abeilles

Quels sont les produits de la ruche ? Comment fonctionnent les colonies ? Quels bienfaits pour la nature ?

Partez à la découverte de la vie des abeilles et des secrets de la ruche avec Jean-Pierre, apiculteur passionné depuis son plus jeune âge.

De leur rôle essentiel pour l’environnement aux trésors qu’elles produisent, vous saurez tout sur ces incroyables butineuses et le métier d’apiculteur. Cette petite exploitation bagnolaise vous ouvre ses portes pour une visite captivante.

Le petit plus ? Une pause gourmande pour déguster les douceurs de la ruche !

Pratique

– Durée Environ 1h

– Rendez-vous 2 route de Couterne, 61140 Bagnoles-de-l’Orne Normandie

– Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même .

