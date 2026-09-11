Du Mondial 98 aux Jeux Olympiques 2024 : l’héritage architectural et urbain des compétitions sportives, Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris · Saint-Denis
Informations pratiques
Du Mondial 98 aux Jeux Olympiques 2024 : l’héritage architectural et urbain des compétitions sportives Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Seine-Saint-Denis
40 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Venez découvrir plus de trente années de transformation urbaine, qui ont transformé le paysage industriel de la Plaine de France en des quartiers à vivre, en utilisant l’effet d’entraînement des grandes compétitions sportives organisées sur le territoire.
Suivez le guide d’architecture Hugo Trutt du CAUE 93 pour un parcours entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, qui évoquera la transformation de la Plaine, le réaménagement du Hub Pleyel, le village des athlètes et l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis. La visite inclura des visites d’infrastructures sportives à l’architecture remarquable dont celle du Centre Aquatique OIympique (CAO), à Saint-Denis.
Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361 avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.pop-plainecommune.com/decouvrir/nos-visites-guidees/ »}]
Circuit
©CAUE 93 / Hugo Trutt
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