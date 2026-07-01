Du palais au musée, Musée des beaux-arts, Tours

Informations pratiques

Du palais au musée 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Suivez la guide pour découvrir près de 1700 ans d’histoire qui se cachent derrière l’architecture majestueuse du musée des Beaux-arts. Installé dès le IVᵉ siècle à l’abri du rempart gallo-romain, le Palais des archevêques de Tours ne cesse d’évoluer au cours des siècles. Du Moyen Âge subsiste une chapelle et l’immense salle des États-Généraux, la Renaissance se découvre dans l’exceptionnelle tribune sculptée sur la place Grégoire de Tours. Au XVIIᵉ siècle, le bâtiment est entièrement remanié et agrandi puis transformé au XVIIIᵉ siècle avec une nouvelle façade classique avec fronton et attique.

Ouvert dès 1795, le musée quitte le Palais des Archevêques en 182 pour une errance de quelques années. Un nouveau bâtiment lui est consacré sur les bords de Loire. Suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État, le musée réintègre le Palais des Archevêques et ouvre en 1910.

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://musees.tours.fr Le palais des Archevêques fut construit sur les substructions de l’enceinte gallo-romaine, dont il a respecté la tour d’angle sud-ouest. Du palais du XIIe siècle subsiste un corps de logis formant la partie orientale de l’ensemble et qui fut l’Officialité. Au XVe siècle, l’archevêque Jean de Bernard éleva entre ce bâtiment et la tour romaine un édifice qui a disparu. Au XVIIe siècle, l’archevêque Bertrand d’Eschaux entreprit la reconstruction, terminée en 1658, du palais. Enfin, de 1753 à 1755, l’archevêque Rosset de Fleury construisit un second palais doublant celui du XVIIe siècle. L’ensemble comporte aussi des écuries du XVIIe siècle et une porte d’entrée élevée en 1775. L’ancien archevêché a été transformé en musée des Beaux-Arts en 1905. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Suivez la guide pour découvrir près de 1700 ans d’histoire qui se cachent derrière l’architecture majestueuse du musée des Beaux-arts.

©Ville de Tours, musée des Beaux-Arts