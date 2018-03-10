Du plaideur au magistrat, rendre la justice du roi au présidial de Toulouse au 18e siècle, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Du plaideur au magistrat, rendre la justice du roi au présidial de Toulouse au 18e siècle Mardi 10 mars, 18h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T18:30:00+01:00

Mardi 10 mars – 18h

Par Lucas Aussel, Master recherche mention “Histoire , Civilisations et Patrimoine”

Le présidial de Toulouse est une institution judiciaire d’Ancien Régime largement méconnue. Comment fonctionne t-elle ? quel est le rôle des officiers qui y œuvrent ? comment la justice y est-elle rendue ? : le type de litiges portés devant le tribunal, les motivations et les attentes des justiciables, ainsi que les limites de l’action judiciaire. Retracer le parcours judiciaire d’un conflit, au sein du présidial, c’est plonger au cœur d’une réalité complexe et morcelée : celle de la justice de l’Ancien Régime.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle Patrimoine

Durée 1h – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Histoire(s) de jeunes chercheurs