Du Son à Morgan Salon-de-Provence
Du Son à Morgan Salon-de-Provence samedi 13 juin 2026.
Salon-de-Provence
Du Son à Morgan
Samedi 13 juin 2026 de 19h à 0h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Du Son à Morgan, l’événement qui lance les festivités de l‘été à #salondeprovence, revient sur la place Morgan !
Samedi 13 juin, à partir de 19h, plusieurs artistes se partagent la scène de la place Morgan pour ce grand concert gratuit
Vitaa, Amel Bent, Pierre de Maere, Superbus et Jungeli vont faire vibrer le public salonais avec leurs plus grands tubes !
Et pour compléter cette belle programmation, des artistes de talent viennent mettre le feu Jeck et Carla, Joseph Kamel, Daysy, Orian, Elliott et Vince. .
Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com
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English :
Du Son à Morgan, the event that kicks off the summer festivities in #salondeprovence, returns to Place Morgan!
L’événement Du Son à Morgan Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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