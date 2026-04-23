Du Tag au Street Art Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu
Du Tag au Street Art Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu mardi 5 mai 2026.
Bourgoin-Jallieu
Du Tag au Street Art
Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-05
Du 5 au 31 mai, venez découvrir une multitude d’artistes au cœur d’une exposition qui propose une lecture en trois séquences, à la fois historique, technique et artistique, permettant de comprendre l’évolution de l’art urbain, de la rue au musée.
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Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 28 19 74 musee@bourgoinjallieu.fr
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English :
From May 5 to 31, come and discover a multitude of artists at the heart of an exhibition that offers a three-part historical, technical and artistic reading of the evolution of urban art, from the street to the museum.
L’événement Du Tag au Street Art Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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