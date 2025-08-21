Parcours Street Art de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère

Parcours Street Art de Bourgoin-Jallieu

Parcours Street Art de Bourgoin-Jallieu 38300 Bourgoin-Jallieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

17 fresques à découvrir autour d’un parcours libre.

Vous découvrirez le street-art à Bourgoin-Jallieu et vous serez surpris de voir à quel point le mobilier urbain se prête à de surprenantes découvertes !

https://www.bourgoinjallieu.fr/loisirs/les-incontournables/parcours-street-art

English :

17 frescoes to discover on a self-guided tour.

You’ll discover street art in Bourgoin-Jallieu, and be amazed at the extent to which street furniture lends itself to surprising discoveries!

Deutsch :

17 Fresken, die Sie auf einem freien Rundgang entdecken können.

Sie lernen die Streetart in Bourgoin-Jallieu kennen und werden überrascht sein, wie sehr sich das Stadtmobiliar für überraschende Entdeckungen eignet!

Italiano :

17 affreschi da scoprire in un tour autoguidato.

Scoprite l’arte di strada a Bourgoin-Jallieu e lasciatevi stupire da quante sorprendenti scoperte si possono fare utilizzando l’arredo urbano!

Español :

17 frescos para descubrir en una visita autoguiada.

Descubra el arte callejero en Bourgoin-Jallieu y sorpréndase de la cantidad de descubrimientos sorprendentes que se pueden hacer utilizando el mobiliario urbano

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme