Parcours Patrimonial de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère

Initié par le Musée de Bourgoin-Jallieu, le parcours patrimonial compte aujourd’hui 65 plaques disséminées dans la ville. Une bonne idée de balade pour se cultiver, pour re(découvrir) la richesse et le patrimoine historique de la ville !
https://www.bourgoinjallieu.fr/loisirs/patrimoine/parcours-decouverte +33 4 74 28 19 74
English :
Initiated by the Musée de Bourgoin-Jallieu, the heritage trail now includes 65 plaques scattered around the town. It’s a great way to learn about the town’s rich historical heritage!
Deutsch :
Der vom Museum von Bourgoin-Jallieu initiierte Kulturpfad umfasst heute 65 Tafeln, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Eine gute Idee für einen Spaziergang, um sich zu bilden und den Reichtum und das historische Erbe der Stadt wiederzuentdecken!
Italiano :
Avviato dal Musée de Bourgoin-Jallieu, il percorso del patrimonio conta oggi 65 targhe disseminate per la città. È un ottimo modo per conoscere il ricco patrimonio storico della città!
Español :
Iniciado por el Museo de Bourgoin-Jallieu, el sendero del patrimonio cuenta ahora con 65 placas repartidas por toda la ciudad. Es una buena manera de conocer el rico patrimonio histórico de la ciudad
