Du Village andalou au quartier Bacalan, des enfants et un photographe, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Du Village andalou au quartier Bacalan, des enfants et un photographe 1 avril et 29 août 2027 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T11:00:00+02:00 – 2027-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-08-29T11:00:00+02:00 – 2027-08-29T18:00:00+02:00

De 1993 à 1996, Christophe Goussard et Cécile Boret, alors étudiante en anthropologie, ont conduit un projet photographique et d’écriture avec les enfants d’un lotissement implanté au nord de Bordeaux et nommé « Village andalou » car habité exclusivement par des familles gitanes. Le photographe est venu très régulièrement dans ce quartier, jusqu’à l’abandon puis la complète destruction du lotissement en 2001.

Le « Village andalou » est avant tout un projet social de sédentarisation de familles gitanes originaires du sud de la Catalogne. Après un premier exil en Algérie pour fuir l’Espagne franquiste, ces familles sont arrivées en France en 1962, et à Bordeaux en 1964. Elles s’installent alors au nord de la ville, près du quartier de Bacalan et à proximité de la décharge municipale. Douze ans plus tard, la Ville les « reloge » à 300 mètres de leur lieu d’implantation, dans une cité de transit constituée de modules en préfabriqué donnés par la Sonacotra. Le site, insalubre, construit sur une ancienne décharge mal dépolluée et cerné par des marécages est détruit en 2001. Les familles sont dispersées et certaines reviennent s’établir à Bacalan.

Le projet d’exposition donne déjà lieu à un projet d’éducation artistique et culturelle 2025 / 2026 mené par Christophe Goussard et l’équipe enseignante de la Cité scolaire Anne Sylvestre qui compte 1/5 des élèves issus de la communauté gitane. Elèves et enseignant.es (re)plongeront collectivement dans ces photographies réalisées il y a 30 ans. Des enfants d’aujourd’hui y retrouveront leurs parents au même âge et dessineront le hors-champ, mesurant les transformations urbaines.

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

De 1993 à 1996, Christophe Goussard et Cécile Boret, alors étudiante en anthropologie, ont conduit un projet photographique et d’écriture avec les enfants d’un lotissement implanté au nord de…

C Santiago Village Andalou Bordeaux Bacalan © Christophe Goussard 1995