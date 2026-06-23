Du Yoga tout l’été ! Salle d’expositions Moulins
vendredi 3 juillet 2026 · Salle d'expositions · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Du Yoga tout l’été !
Salle d’expositions 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 12 EUR
à partir de 15 ans réservation obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-06 19:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-06 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Profitons de la salle d’exposition de ce très beau lieu emblématique pour pratiquer une technique ancestrale le hatha yoga.
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Salle d’expositions 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
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English :
Let’s take advantage of the exhibition hall at this beautiful, iconic venue to practice the ancient art of hatha yoga.
L’événement Du Yoga tout l’été ! Moulins a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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