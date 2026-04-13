Ducasse : jeux traditionnels en bois, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Ducasse : jeux traditionnels en bois 23 et 24 mai Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:30:00+02:00

Venez découvrir les jeux traditionnels en bois !

En famille ou entre amis, vous pourrez vous essayer à des jeux d’adresse, de stratégie, de hasard.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

Jeux

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