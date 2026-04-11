Roubaix

Ducasse jeux traditionnels en bois

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir les jeux traditionnels en bois !

En famille ou entre amis, vous pourrez vous essayer à des jeux d’adresse, de stratégie, de hasard.

Venez découvrir les jeux traditionnels en bois !

En famille ou entre amis, vous pourrez vous essayer à des jeux d’adresse, de stratégie, de hasard. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

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English :

Come and discover traditional wooden games!

With family or friends, try your hand at games of skill, strategy and chance.

L’événement Ducasse jeux traditionnels en bois Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme