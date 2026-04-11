Ducasse jeux traditionnels en bois Roubaix
Ducasse jeux traditionnels en bois Roubaix samedi 23 mai 2026.
Roubaix
Ducasse jeux traditionnels en bois
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir les jeux traditionnels en bois !
En famille ou entre amis, vous pourrez vous essayer à des jeux d’adresse, de stratégie, de hasard.
Venez découvrir les jeux traditionnels en bois !
En famille ou entre amis, vous pourrez vous essayer à des jeux d’adresse, de stratégie, de hasard. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00
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English :
Come and discover traditional wooden games!
With family or friends, try your hand at games of skill, strategy and chance.
L’événement Ducasse jeux traditionnels en bois Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme
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