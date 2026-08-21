Duck race Saint-Dié-des-Vosges
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Duck race
5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 11:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Adoptez votre canard et tentez votre chance lors de la 1ère Duck Race de Saint-Dié-des-Vosges. 20 000 canards seront lâchés sur la Meurthe (1,8 km) en deux courses 11h et 16h. Votre billet vous donne accès aux deux.
ANNULATION EN RAISON DE LA CANICULETout public
5 .
5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 48 77 25 05 sdvhb88100@gmail.com
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English :
Adopt a duck and try your luck at the 1st Saint-Dié-des-Vosges Duck Race. 20,000 ducks will be released on the Meurthe River (1.8 km) in two races: at 11 a.m. and 4 p.m. Your ticket grants you access to both.
CANCELED DUE TO THE HEAT WAVE
L’événement Duck race Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-21 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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