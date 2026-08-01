Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache Loft Cinémas Châtellerault
samedi 29 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:45:00
fin : 2026-08-29 16:15:00
Date(s) :
2026-08-29
C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme d’Anatole, le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache. Ce fantôme farceur va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une série de péripéties aussi drôles qu’inattendues. Mais attention à Halloween, tout peut arriver… .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache
L’événement Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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