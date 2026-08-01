Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache Loft Cinémas Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:45:00

fin : 2026-08-29 16:15:00

Date(s) :

2026-08-29

C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le ​ fantôme d’Anatole, le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache. Ce fantôme farceur va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une série de péripéties ​ aussi drôles qu’inattendues. Mais attention à Halloween, tout peut arriver… .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache

L’événement Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne