La Nuit Nous Appartient Loft Cinémas Châtellerault
vendredi 14 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
La Nuit Nous Appartient
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:15:00
fin : 2026-08-14 22:15:00
Date(s) :
2026-08-14
New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d’une boîte de nuit branchée appartenant aux russes. Avec l’explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit. Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada est au courant son frère, Joseph, et son père, Burt, sont des membres éminents de la police new-yorkaise… Chaque jour, l’affrontement entre la mafia russe et la police est de plus en plus violent, et face aux menaces qui pèsent contre sa famille Bobby, il va devoir choisir son camp… .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Nuit Nous Appartient
L’événement La Nuit Nous Appartient Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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