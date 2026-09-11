D’un couvent à un hôtel d’exception, Hôtel Couvent Des Minimes, Lille

Informations pratiques

D’un couvent à un hôtel d’exception Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h00 Hôtel Couvent Des Minimes Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un ancien couvent du XVIIe siècle devenu un hôtel d’exception. Cette visite guidée vous dévoilera l’architecture remarquable du lieu, son célèbre cloître et les différentes étapes de sa reconversion, témoignage d’un patrimoine Lillois préservé et réinventé.

Hôtel Couvent Des Minimes 17 Quai du Wault, 59800 Lille Lille 59900 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 30 62 62 https://alliance-couventdesminimes.fr/?utm_source=gmb https://www.instagram.com/couventdesminimes/ [{« type »: « email », « value »: « hotel@alliance-couventdesminimes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 20 30 62 62 »}, {« type »: « link », « value »: « http://jepm.lille.fr »}] Situé à quelques minutes du centre ville de Lille, le Couvent des Minimes 4* fut édifié au XVIIe siècle, entre 1622 et 1638. Inscrit au titre des monuments historiques, depuis 1977, il est transformé en hôtel de luxe en 1990. Une transformation qui respecte et valorise sa flamboyante architecture flamande faite de briques rouges et de voûtes spectaculaires.

A proximité immédiate du vieux Lille et de ses luxueuses boutiques, l’hôtel bénéficie d’un environnement paisible et reposant, face à un plan d’eau calme et proche de la Citadelle, très apprécié des joggers pour son parcours de santé. Transports à proximité

– Métro : station Rihour à environ 5-10 min à pied

– Gare : Gare Lille Flandres, à environ 10-20 min à pied (ou 1 arrêt de métro)

– Bus : lignes L1, L5, L91, L92 ET 18 à proximité

– Aéroport : Lille-Lesquin, à environ 18 min en voiture

Parking :

Parking privé sur place (places limitées, sans service voiturier), tarif d’environ 21 €/jour. Bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles.

Aménagement PMR :

Accès handicapé disponible, avec une zone de parking dédiée et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Découvrez l’histoire d’un ancien couvent du XVIIe siècle devenu un hôtel d’exception. Cette visite guidée vous dévoilera l’architecture remarquable du lieu, son célèbre cloître et les différentes de…

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