D’un couvert à l’autre Fondation Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges

D’où vient l’assiette ? Pourquoi la fourchette a-t elle quatre dents ? Explorez l’histoire fascinante des objets qui composent notre table, du Moyen Âge à nos jours. Les premiers tailloirs, les assiettes, l’évolution des verres, couverts et du linge de table… chaque élément raconte une époque, un usage et une transformation des arts de la table. Une exploration passionnante qui éclaire nos gestes du quotidien sous un nouveau jour.

