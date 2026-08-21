D’un verre à l’autre, Esplanade Marcel-Duchamp, Rouen

Informations pratiques

D’un verre à l’autre 8 – 10 octobre Esplanade Marcel-Duchamp Seine-Maritime

37 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T18:30:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, partez à la découverte de Rouen autrement en explorant trois établissements partenaires. Chacun proposeraun cocktail (avec ou sans alcool*) créé pour l’occasion. Dans l’un des trois lieux, une sélection de tapas ou une planche viendront compléter cette expérience gourmande. Une occasion unique de savourer des créations originales, bar après bar, dans une ambiance conviviale et festive.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Esplanade Marcel-Duchamp Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterouen.com/offres/dun-verre-a-lautre-rouen-fr-5968824/ »}]

Rouen à table !

François Dourlen