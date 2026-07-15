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AGENDA · Rouen

L’imaginaire de Monsieur Pierre Rouen

samedi 22 août 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
186 Rue Martainville
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

L’imaginaire de Monsieur Pierre

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 11:45:00

Date(s) :
2026-08-22

Une chaise, une valise, un gramophone, quelques balles, et un paquet d’histoires dans la tête…. Monsieur Pierre vous entraîne dans son monde poétique, drôle et fantastique. Il est toujours en train de jouer, de raconter, d’essayer. Et c’est son obsession nourrir les imaginaires, développer la création. Les histoires ne s’arrêtent jamais, il y en a toujours une nouvelle qui attend d’être racontée. Découvrez un spectacle qui invite enfants et adultes à transformer l’ordinaire en terrain d’aventures.   .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : L’imaginaire de Monsieur Pierre

L’événement L’imaginaire de Monsieur Pierre Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité

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