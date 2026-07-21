Informations pratiques

Rouen

Festival Vibrations #12 Musiques des mondes et des temps

114B Avenue des Martyrs de la Résistance Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

Le festival Vibrations s’empare de la scène de l’Orangerie du Jardin des Plantes et offre une programmation colorée et chaleureuse. Les bals pour leur convivialité, les Musiques des Mondes et des Temps pour la découverte et le voyage, mais aussi le Jazz, le Rap, la Chanson, le Swing… le mélange des genres, comme toujours et les rencontres ! .

114B Avenue des Martyrs de la Résistance Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

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English : Festival Vibrations #12 Musiques des mondes et des temps

L’événement Festival Vibrations #12 Musiques des mondes et des temps Rouen a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Rouen tourisme