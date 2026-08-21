UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rouen

D’un verre à l’autre, Esplanade Marcel-Duchamp, Rouen

jeudi 8 octobre 2026 · Esplanade Marcel-Duchamp · Rouen

D’un verre à l’autre, Esplanade Marcel-Duchamp, Rouen

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Esplanade Marcel-Duchamp
Adresse
Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
37 euros

D’un verre à l’autre 8 – 10 octobre Esplanade Marcel-Duchamp Seine-Maritime

37 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Le temps d’une soirée, partez à la découverte de Rouen autrement en explorant trois établissements partenaires. Chacun proposeraun cocktail (avec ou sans alcool*) créé pour l’occasion. Dans l’un des trois lieux, une sélection de tapas ou une planche viendront compléter cette expérience gourmande. Une occasion unique de savourer des créations originales, bar après bar, dans une ambiance conviviale et festive.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Esplanade Marcel-Duchamp Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterouen.com/offres/dun-verre-a-lautre-rouen-fr-5968824/ »}]
Rouen à table !

François Dourlen

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)