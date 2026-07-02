D’une rive à l’autre, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

D’une rive à l’autre Jeudi 24 septembre, 18h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

D’une rive à l’autre, les mélodies tendres ou tragiques de ce programme intimiste dessinent un paysage où l’eau s’écoule, ruisselle et s’agite. Autant d’états dans lesquels les poètes, compositeurs et compositrices baroques font résonner les émotions humaines, multiples et contrastées.

Avec les Kapsber’girls :

Gabrielle Varbetian, soprano

Albane Imbs, théorb et, guitare baroque

Programme complet

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385109>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/dune-rive-a-lautre/ »}]

Airs et mélodies baroques

DR