D’une rive à l’autre, Opéra de Lille, Lille
jeudi 24 septembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
D’une rive à l’autre Jeudi 24 septembre, 18h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
D’une rive à l’autre, les mélodies tendres ou tragiques de ce programme intimiste dessinent un paysage où l’eau s’écoule, ruisselle et s’agite. Autant d’états dans lesquels les poètes, compositeurs et compositrices baroques font résonner les émotions humaines, multiples et contrastées.
Avec les Kapsber’girls :
Gabrielle Varbetian, soprano
Albane Imbs, théorb et, guitare baroque
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385109>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/dune-rive-a-lautre/ »}]
Airs et mélodies baroques
DR
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