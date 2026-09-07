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Dunes et forêts, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Dunes et forêts, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Aux horaires d’ouverture

Dunes et forêts 3 – 14 novembre Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T14:30:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Découvrez la richesse de notre littoral et les effets du changement climatique lors d’une expérience inédite entre jeux, immersion, et découverte.
Une exposition itinérante de l’Office national des forêts (ONF) à ne pas manquer.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition / En partenariat avec l’Office national des forêts

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