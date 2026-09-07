Dunes et forêts, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Dunes et forêts 3 – 14 novembre Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T14:30:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Découvrez la richesse de notre littoral et les effets du changement climatique lors d’une expérience inédite entre jeux, immersion, et découverte.

Une exposition itinérante de l’Office national des forêts (ONF) à ne pas manquer.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition / En partenariat avec l’Office national des forêts