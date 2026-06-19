DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan
DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan samedi 20 juin 2026.
Perpignan
DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le centre d’art contemporain àcentmètresducentredumone est heureux de vous convier à un après midi concert avec le duo Âme d’Opéra
.
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35 contact@acmcm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The %E0centm%E8tresducentredumone Contemporary Art Center is pleased to invite you to an afternoon concert featuring the duo %C2me d’Op%E9ra
L’événement DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique Ruscino Perpignan 19 juin 2026
- Green Washing Comedy Club, Le Nautilus, Perpignan 19 juin 2026
- BALADE CONTÉE À PIED, LE LONG DU REC DEL MOLI Parking du centre commercial Carrefour Perpignan 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE À PERPIGNAN Perpignan 21 juin 2026
- L’Afrique depuis la Grèce : représentations et perceptions des Africain.e.s dans l’antiquité grecque, Le Nautilus, Perpignan 23 juin 2026