DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan

Perpignan

DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE

ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le centre d’art contemporain àcentmètresducentredumone est heureux de vous convier à un après midi concert avec le duo Âme d’Opéra

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ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35 contact@acmcm.fr

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English :

The %E0centm%E8tresducentredumone Contemporary Art Center is pleased to invite you to an afternoon concert featuring the duo %C2me d’Op%E9ra

L’événement DUO ÂME D’OPÉRA SOIRÉE LYRIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN TOURISME