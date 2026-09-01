Duo Chloé Breillot & Pierrick Hardy Concert Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Duo Chloé Breillot & Pierrick Hardy Concert

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Préaux Patrimoine et L’Oreille du Perche présentent le duo Chloé Breillot (voix) & Pierrick Hardy (guitare) Musiques lusophones et autres suds.

Une programmation artistique de L’Oreille du Perche dans le cadre de la saison de Préaux Patrimoine. À l’initiative de Préaux Patrimoine, qui œuvre tout au long de l’année à la valorisation du patrimoine local, ce concert s’inscrit dans le cadre de la programmation artistique développée par L’Oreille du Perche en dehors de son festival. L’association culturelle poursuit ainsi sa mission de diffusion des musiques vivantes et de création sur le territoire du Perche.

Pour cette soirée, le public pourra découvrir le duo Chloé Breillot & Pierrick Hardy, un voyage musical au cœur des répertoires lusophones. Depuis 2022, la chanteuse Chloé Breillot et le guitariste Pierrick Hardy explorent l’univers du fado portugais et des chansons de langue portugaise. Leurs interprétations, nourries de poésie et d’émotion, racontent le désir, l’amour, l’absence et l’espérance à travers un dialogue sensible entre la voix et la guitare. Les deux artistes revisitent compositions originales et chansons traditionnelles dans des arrangements subtils et personnels. Une promenade musicale en langue originale, entre Lisbonne, le Brésil et d’autres horizons du monde lusophone, portée par la voix expressive de Chloé Breillot et le jeu raffiné de Pierrick Hardy.

Pratique en l’église Saint Germain, sur réservation. .

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 95 43 35 loreilleduperche@gmail.com

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English : Duo Chloé Breillot & Pierrick Hardy Concert

L’événement Duo Chloé Breillot & Pierrick Hardy Concert Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche