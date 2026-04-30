Duo Cording-Pulc – Dialogue pour violoncelle et piano Maison Heinrich Heine Paris
Duo Cording-Pulc – Dialogue pour violoncelle et piano Maison Heinrich Heine Paris dimanche 5 juillet 2026.
Partant de la clarté de Beethoven, le programme nous plonge dans
l’univers fougueux de Rachmaninov. Forme et expression s’engagent alors
dans un dialogue subtil entre le violoncelle et le piano, où l’élégance
de Chopin et l’équilibre de Mendelssohn ouvrent la voie à une grande
palette émotionnelle.
La collaboration entre Karla-Maria Cording et Peer-Christoph Pulc est
synonyme d’une musique de chambre qui se caractérise à la fois par une
complicité intellectuelle et une familiarité musicale acquise au fil de
nombreuses années – un partenariat de 25 années qui réunit le passé et
le présent de la musique de chambre.
♪ Ludwig van Beethoven (1770–1827)
12 Variations sur un thème de l’oratorio « Judas Maccabée » de Händel en sol majeur, Woo 45
♪ Frédéric Chopin (1810–1849)
Introduction et Polonaise brillante, op. 3
♪ Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Sonate n°2 en ré majeur, op. 58
♪ Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Sonate en sol mineur, op. 19
Partant de la clarté de Beethoven, le programme du concert nous plonge dans l’univers fougueux de Rachmaninov.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 18h00 à 18h00
payant
7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T18:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/duo-cording-pulc-dialogue-pour-violoncelle-et-piano/ https://fb.me/e/bk0iHWeQV https://fb.me/e/bk0iHWeQV
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