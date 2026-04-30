Partant de la clarté de Beethoven, le programme nous plonge dans

l’univers fougueux de Rachmaninov. Forme et expression s’engagent alors

dans un dialogue subtil entre le violoncelle et le piano, où l’élégance

de Chopin et l’équilibre de Mendelssohn ouvrent la voie à une grande

palette émotionnelle.

La collaboration entre Karla-Maria Cording et Peer-Christoph Pulc est

synonyme d’une musique de chambre qui se caractérise à la fois par une

complicité intellectuelle et une familiarité musicale acquise au fil de

nombreuses années – un partenariat de 25 années qui réunit le passé et

le présent de la musique de chambre.

♪ Ludwig van Beethoven (1770–1827)

12 Variations sur un thème de l’oratorio « Judas Maccabée » de Händel en sol majeur, Woo 45

♪ Frédéric Chopin (1810–1849)

Introduction et Polonaise brillante, op. 3

♪ Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)

Sonate n°2 en ré majeur, op. 58

♪ Sergueï Rachmaninov (1873–1943)

Sonate en sol mineur, op. 19

Partant de la clarté de Beethoven, le programme du concert nous plonge dans l’univers fougueux de Rachmaninov.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 18h00 à 18h00

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T18:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/duo-cording-pulc-dialogue-pour-violoncelle-et-piano/ https://fb.me/e/bk0iHWeQV https://fb.me/e/bk0iHWeQV



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