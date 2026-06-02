Béziers

DUO DE MANDOLINES

51 place Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Retrouvez le duo de mandolines Arlette Vincent et Pierre Durand, à l’occasion des 16e Mercredis de l’Été, pour une soirée pleine de douceur et de mélodies.

La Pastorale du Tourisme vous donne rendez-vous pour une soirée musicale, avec le duo de mandolines Arlette Vincent et Pierre Durand. Au programme un moment chaleureux autour des sonorités douces et entraînantes de la mandoline. Une belle occasion de profiter d’une soirée d’été en toute simplicité. Suivi d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .

51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : DUO DE MANDOLINES

Join mandolin duo Arlette Vincent and Pierre Durand for the 16th Mercredis de l?Été, for an evening of sweet melodies.

L’événement DUO DE MANDOLINES Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34