Duo d’improvisation : Christian Pruvost / Nicolas Mahieux, Mediathèque Benjamin Rouché, Saint-Quentin

Informations pratiques

Duo d’improvisation : Christian Pruvost / Nicolas Mahieux Mercredi 16 septembre, 16h00 Mediathèque Benjamin Rouché Aisne

Porté par le collectif Muzzix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Le trompettiste Christian Pruvost et le contrebassiste Nicolas Mahieux vous présentent leur duo, résolument affranchi de toute limite esthétique. Leur musique explore les timbres singuliers de leurs instruments, jouant sur l’ambivalence entre un certain univers du jazz et un environnement bruitiste. Véritable trait d’union entre les multiples influences qui nourrissent leur démarche, ce dialogue musical s’invente dans une liberté d’expression sans compromis.

Mediathèque Benjamin Rouché 282 rue Jacques Blanchot 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Neuville Aisne Hauts-de-France

Musique jazz

Muzzix