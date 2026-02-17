Duo Fines Lames Joué-lès-Tours

Duo Fines Lames

11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Joué-Lès-Orgue inaugure le 21 mars sa saison de concerts 2026 sur le thème Orgue et Percussions

Nous invitons le Duo Fines Lames ; accordéon et percussions.

Florent Sepchat et Renaud Detruit nous entraîneront dans le monde musical de Dave Brubeck, Lionel Hampton, Eddy Louiss, mais également celui de compositions personnelles. Des explications sur leur instrument seront fournies à la demande.

Entrée 13€ adhérent et étudiant 10€ demandeur d’emploi et enfant (-moins de 18 ans) gratuit

Possibilité de prendre son billet directement sur https://jlo.s2.yapla.com/fr 13 .

11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 09 24 74 associationjouelesorgues37@gmail.com

English :

On March 21, Joué-Lès-Orgue inaugurates its 2026 concert season on the theme of Organ and Percussion :

We invite the Duo Fines Lames ; accordion and percussion.

Florent Sepchat and Renaud Detruit will take us into the musical world of Dave Brubeck, Lionel Hampton and Eddy Louiss

