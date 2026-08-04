DUO MÉLIS (TOULOUSE GUITARE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DUO MÉLIS (TOULOUSE GUITARE)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Pour sa 9ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Le Duo Mélis rend hommage à M. De Falla en cette année où l’on célèbre le 150è anniversaire de sa naissance (extraits de ces 3 ballets les plus importants La vida Breve El sombrero de tres picos El amor brujo.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Guitare. 20 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For its 9th season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, blending tradition and new discoveries, at the heart of Toulouse’s cultural heritage.

L’événement DUO MÉLIS (TOULOUSE GUITARE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE