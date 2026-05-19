Duo Monniot – Ithursarry & Duo Tchamitchian – Lê Quang Studio de l’Ermitage Paris

– Duo Monniot – Ithursarry

Sortie de l’album : Hymnes à l’amour III (Emouvance – 2026)

Introspection des âmes et danse des corps : le Duo Monniot–Ithursarry poursuit son chemin singulier, nourri de réminiscences basques et slaves, où la mémoire intime se mêle aux élans collectifs.

Cette troisième aventure discographique s’avance comme un premier rendez-vous, portée par la fraîcheur de la découverte et la profondeur de l’expérience. Le duo continue d’explorer le fil de ses histoires d’hier et d’aujourd’hui, entre racines assumées et horizons ouverts. Au-delà de leurs nouveaux hymnes, les présences invisibles de Charles Mingus, Gabriel Fauré ou Hermeto Pascoal accompagnent une musique où la liberté du jeu dialogue avec l’exigence de la forme, où l’émotion reste toujours au centre.

Hymnes à l’amour III traverse l’espoir et les étoiles, convoque la mémoire puis l’oubli, célèbre la bonification du temps et la maturation patiente, comme un grand vin. L’étonnement y est constant, le jeu essentiel, et chaque note semble chercher à dire l’indicible, dans un équilibre subtil entre intensité et délicatesse.

Un projet profondément vivant, à écouter comme on partage une confidence ou comme on entre dans une danse, les sens ouverts et l’âme attentive.

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– Duo Tchamitchian – Lê Quang

Sortie de l’album : Silent Springs (Emouvance – 2026)

De la rencontre entre Claude Tchamitchian et Vincent Lê Quang, on retient d’abord un son, une épure que tracent la voix profonde de la contrebasse et les lignes toujours claires du saxophone. De leur répertoire de compositions originales, la singularité des caractères qui offrent cette matière dense qu’il fait bon creuser : en écoutant, en improvisant, d’une écoute sereine qui sait accueillir le silence. Quelle autre musique que ce Jazz, musique de l’hybridation par excellence, pouvait mieux révéler les racines du contrebassiste et du saxophoniste ? Si ces racines nous ramènent à bien des blessures du monde (Arménie, Vietnam), il faut aussi les penser comme sources vives et secrètes, « Silent Springs, qui irriguent le chant d’une musique toujours prête à prendre son envol.

Co-plateau : Duo Monniot – Ithursarry & Duo Tchamitchian – Lê Quang.

Le mercredi 17 juin 2026

de 20h30 à 22h30

payant Prévente : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T20:30:00+02:00_2026-06-17T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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