Duo passé composé, Parc de le hardiere cours Hemerlande. 44800 Saint Herblain., Saint-Herblain
Duo passé composé, Parc de le hardiere cours Hemerlande. 44800 Saint Herblain., Saint-Herblain dimanche 21 juin 2026.
Duo passé composé Dimanche 21 juin, 15h00 Parc de le hardiere cours Hemerlande. 44800 Saint Herblain. Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00
Concert de 2 heures de 15h à 17h.
Enchanté par le duo passé composé
Passé composé est un duo piano voix qui revisite des mélodies intemporelles pour enchanter une parenthèse musicale dans laquelle la palette de l’amour est déclinée à tous les temps et sous toutes ses formes.
De Piaf à Gainsbourg en passant par Sanson et France Gall et bien d’autres, le temps qui passe fera une pause … car en musique l’horloge n’a pas d’aiguilles
Parc de le hardiere cours Hemerlande. 44800 Saint Herblain. 44800 Saint Herblain. Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0670123294 https://duopassecompose.com/
Concert de 2 heures de 15h à 17h.
© ministère de la Culture
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