Informations pratiques

Thionville

Duo Thiry Carpino

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-04-18 17:00:00

fin : 2027-04-18 20:00:00

Date(s) :

2027-04-18

Franck Thiry et Frédéric Carpino, complices depuis leurs années de formation, unissent leurs talents au sein d’un duo de guitares exigeant et sensible. Leur programme, à la croisée des esthétiques classique, jazz et populaire, met en valeur la richesse expressive de leur instrument et la précision d’un jeu à deux, à la fois élégant et profondément musical. Une invitation à voyager et rêver en musique et à se laisser toucher par l’expressivité et les subtilités sonores de la guitare.Tout public

7 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Franck Thiry and Frédéric Carpino, who have been collaborators since their training years, combine their talents in a demanding and sensitive guitar duo. Their program, at the crossroads of classical, jazz, and popular styles, highlights the expressive richness of their instrument and the precision of their duet playing, which is both elegant and deeply musical. An invitation to journey and dream through music, and to be moved by the expressiveness and sonic subtleties of the guitar.

L’événement Duo Thiry Carpino Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME