DuoDâmes entre charnel et sacré Quai Bérengier de la Blache Crest

Informations pratiques

Crest

DuoDâmes entre charnel et sacré

Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:40:00

Date(s) :

2026-10-15

Joyaux du répertoire musical du 17ème siècle. Concert de musique baroque.

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Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 culture@mairie-crest.fr

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English :

Gems from the 17th-century musical repertoire. Baroque music concert.

L’événement DuoDâmes entre charnel et sacré Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme