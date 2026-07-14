DuoDâmes entre charnel et sacré Quai Bérengier de la Blache Crest
jeudi 15 octobre 2026 · Quai Bérengier de la Blache · Crest
Informations pratiques
Crest
DuoDâmes entre charnel et sacré
Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 21:40:00
Date(s) :
2026-10-15
Joyaux du répertoire musical du 17ème siècle. Concert de musique baroque.
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Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 culture@mairie-crest.fr
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English :
Gems from the 17th-century musical repertoire. Baroque music concert.
L’événement DuoDâmes entre charnel et sacré Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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