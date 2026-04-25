Duras Cinéma La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Duras Cinéma

La Maison de Colette 8-10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Duras cinéma

D’après des interviews de Marguerite Duras

Interprété par Renan Prévot

Mise en scène par Juliette de Charnacé

A l’occasion du 30e anniversaire de la mort de Marguerite Duras, nous avons le plaisir de retrouver le comédien Renan Prévot et la metteuse en scène Juliette de Charnacé pour une création originale autour de Duras cinéaste.

Dans les années 70, époque la plus radicale et aussi la plus expérimentale de son œuvre cinématographique, Marguerite Duras accorde de nombreuses interviews en compagnie de ses comédiens Michael Lonsdale et Delphine Seyrig et de son chef opérateur, Bruno Nuytten. Affranchie des conventions, drôle, extravagante, provocatrice, elle parle du cinéma comme art des fantômes , réfléchit sur la puissance de l’imaginaire et sur la création comme métaphore de l’Histoire. Plongeant dans cette matière effervescente, profonde et légère, la metteuse en scène Julie de Charnacé dessine un parcours sensible, accompagnée par le comédien Renan Prévot qui interprète tous les personnages de cette dramaturgie de l’absence au cœur de la création durassienne, entendue comme l’extase d’un autre monde qui n’existe pas .

La représentation sera suivie d’une table ronde animée par Axel Rabourdin, professeur de cinéma.

Juliette de Charnacé (Mise en scène) a fait ses classes auprès de Niels Arestrup, et au Théâtre du Vieux-Colombier comme assistante de Philippe Adrien et de Muriel Mayette. Elle est initiée aux éclairages scéniques par Laurent Castaingt et Jacques Rouveyrollis. Et plus récemment, se forme lors de stages à l’Opéra de Paris (notamment avec AJ Weissbard/Robert Wilson, Felice Ross/Krzysztof Warlikowski) et auprès de Jean Kalman. Elle travaille sur la dramaturgie avec le compositeur Ghédalia Tazartès pendant de nombreuses années. Après avoir proposé une adapation de Sido ou les points cardinaux de Colette, elle prépare actuellement un nouveau projet en collaboration avec l’essayiste-vidéaste Pacôme Thiellement Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or.

Renan Prévot (interprète) Enfant de la campagne, Renan se façonne précocement une personnalité intérieure retirée, s’éveillant aux flâneries champêtres et à la littérature. Un élan spontané d’amour pour le cinéma l’amène à suivre des études à Paris. La comédie vient à ce moment, il s’y hasarde dans un premier film (Pris de court d’Emmanuelle Cuau), avant de poursuivre sur diverses autres expériences, cinématographiques puis théâtrales. Notamment sous la direction de Claudia Stavisky dans Rabbit Hole, au Théâtre des Célestins et en tournée, puis dans La Place Royale. Il écrit et réalise des documentaires. .

La Maison de Colette 8-10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : Duras Cinéma

L’événement Duras Cinéma Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)