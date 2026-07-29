DURAS-MITTERRAND, “ENTRETIENS” PAR LA CIE DE LA DAME LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DURAS-MITTERRAND, “ENTRETIENS” PAR LA CIE DE LA DAME

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-19 21:15:00

Date(s) :

2026-09-18

La Cie de la Dame vous présente Duras-Mitterand “Entretiens” au Castelet. Une rencontre rare entre littérature et politique, où deux voix majeures du XXème siècle se révèlent dans toute leur humanité.

Par hasard, tombés sur la réédition des entretiens entre Marguerite Duras et François Mitterand chez Folio, Corinne Mariotto et Denis Rey ont envie de partager l’évidence de ces textes sur scène. Après avoir envisagé une mise en scène, ils ont choisi une lecture théâtrale du texte seul, capturant l’intelligence et les hésitations du dialogue, et surtout l’alliance unique de Duras et Mitterand. Ils se sont appuyés sur une version audio transcrite mot à mot, qui restitue les chevauchements, les rires et la profondeur de leur raisonnement.

Durée

Partie 1 Le Bureau de Poste de la Rue Dupin 50 min

Entracte

Partie 2 Le Ciel et la Terre 50 min .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 17 97 28 86 lecastelet@mairie-toulouse.fr

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English :

The Cie de la Dame presents *Duras-Mitterrand: Interviews* at Le Castelet. A rare encounter between literature and politics, in which two major voices of the 20th century reveal themselves in all their humanity.

L’événement DURAS-MITTERRAND, “ENTRETIENS” PAR LA CIE DE LA DAME Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE